الجيش اليمني واللجان الشعبية يفشلون هجوماً واسعاً لمسلحي العدوان قبالة نجران

أفشلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوماً واسعاً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران وكبدوهم خسائر فادحة. وأفاد مصدر عسكري يمني أن مسلحي العدوان نفذوا زحفا واسعا استمر لساعات وبمساندة الطيران ومصحوبا بتمشيط مكثف بمختلف الأسلحة على منطقة الصوح قبالة نجران.

وأكد المصدر أن قوات الجيش واللجان تمكنت من إحباط الزحف وقتل وإصابة العشرات من مرتزقة الجيش السعودي وتدمير آليات كما تم اغتنام عتاد حربي. ويذكر أن وحدة الهندسة العسكرية تمكنت اليوم من تدمير 10 آليات وقتل عشرات المرتزقة بكمائن محكمة في صحراء الأجاشر قبالة نجران.

المصدر: المسيرة نت