منظمة الصحة العالمية: 376 قتيلا حصيلةالمعارك حول طرابلس خلال نيسان/ابريل

أدت المعارك التي وقعت خلال شهر نيسان/ابريل الماضي حول العاصمة الليبية طرابلس الى سقوط 376 قتيلا و1822 جريحا، حسب ما أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

وأوضح مكتب المنظمة في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر الأربعاء، أن “إجمالي الضحايا الذين سقطوا في نيسان/ابريل 2019، بلغ 376 قتيلا و1822 جريحا”. كما جددت المنظمة دعواتها إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

ولم ترد تفاصيل في هذه المعلومات عن أعداد كل من الضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا جراء هذه المعارك.

وتقترب المعارك التي تدور بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر، من إتمام شهرها الأول.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية