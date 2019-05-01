قوات العدو الاسرائيلي تقتحم غرف الأسرى في معتقل عسقلان

اقتحمت قوات العدو الاسرائيلي الأربعاء غرف الأسرى في معتقل عسقلان الصهيوني وحطمت وخربت مقتنيات وحاجيات الأسرى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها إن “أفراد وحدة “متسادا” اقتحموا القسم خلال تناول الأسرى لوجبة الغداء وعمدوا الى سكب الطعام على الأرض ومنع الأسرى من تناوله، وقاموا بتفتيش غرف المعتقلين والعبث بمحتوياتهم”.

وأوضحت الهيئة أن “هذا الاقتحام هو الثاني خلال اقل من 24 ساعة لسجن عسقلان، حيث جرى الأول عصر أمس من قبل قوات القمع المسماة اليماز والتي حطمت هي أيضا بمقتنيات الأسرى”، ولفتت الى أن “حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسود السجن منذ أمس بسبب سياسة الاقتحامات المتكررة”، واتهمت “إدارة السجون وقوات القمع التابعة لها بالسعي نحو جر المعتقلين للمواجهة والتصعيد وخلق حالة من عدم الاستقرار”.

المصدر: وكالة معاً