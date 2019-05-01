علامة: الإصلاح يجب أن ينطلق بخطين متوازيين إغلاق أبواب الهدر والفساد وإقرار الموازنة

دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة الحكومة إلى “الإسراع في إقرار الموازنة العامة، قبل إحالتها إلى مجلس النواب، الذي يبدي جهوزية تامة وكاملة لدرسها وإقرارها”، معتبرا أن “انطلاق خطة الإصلاح، يتمثل بالعمل على خطين متوازيين، وهما: إغلاق أبواب الهدر ومكافحة الفساد من جهة، وإقرار الموازنة العامة من جهة أخرى”.

وتطرق إلى “الإجراءات التي لحظها مشروع الموازنة العامة”، فأكد “موقف كتلة التنمية والتحرير، بعدم المساس بمكتسبات الموظفين، من ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة”.

وطالب الحكومة ب”إعداد خطة نهوض اقتصادي شاملة، تدعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة، وتشجع الاستثمارات، مما يساهم في خلق فرص عمل، لا سيما مع تنامي نسبة البطالة”.

كلام علامة، جاء خلال مشاركتف في حفل العشاء الخيري، الذي أقامته “حركة شاب لبنان” في شملان، والذي يعود ريعه لمشاريع اجتماعية تنفذها الحركة.

وتخلل الحفل كلمة ترحيبية لرئيس الحركة وديع حنا، كما ألقى طوني فرسان كلمة بالمناسبة، واختتم بتقديم الدروع التقديرية لكل من: عضو المجلس العسكري اللواء إلياس شامية والمفتش اللواء ميلاد إسحق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام