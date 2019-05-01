أمل هنأت العمال: سنقف سدا منيعا في وجه الظلم والجور

هنأ المكتب العمالي المركزي في حركة “أمل”، في بيان، جميع العمال والموظفين في الوطن بعيد العمال العالمي “تقديرا وتكريما لهم وللدور الطليعي الذي يقومون به، ولجهودهم المضنية التي يبذلونها وتثمينا لإنجازاتهم ودورهم الريادي في خدمة الوطن”.

وأكد أنه “سيبقى إلى جانب العمال، داعما لمسيرتهم، كما انه سيقف سدا منيعا في وجه الظلم والجور، للحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين، أصحاب الهمة العالية والعزيمة الصادقة”.

وتطرق إلى موضوع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، مطالبا الحكومة “بإعداد سياسة اقتصادية انتاجية تحفز الاقتصاد وتكافح الهدر والتهرب الضريبي، وتجنب مقاربة سياسة الارقام التي تهدف الى سلب رواتب العاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة”.

وختم متوجها إلى العمال: “كل عام وأنتم بألف خير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام