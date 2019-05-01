الهند تستعد لوصول الاعصار فاني

نشرت السلطات الهندية الاربعاء فرق انقاذ ووضعت بحريتها في حالة تأهب، مع اقتراب اعصار فاني الذي يهدد الساحل الشرقي لشبه القارة الهندية.

والاعصار الذي يضرب حاليا خليج البنغال وبلغت سرعة رياحه 205 كلم في الساعة، من المتوقع أن يصل الجمعة الى سواحل الهند على مستوى ولاية اوديشا جنوب كالكوتا.

وأمرت السلطات باجلاء آلاف السكان من اقاليم ساحلية في هذه الولاية في حين اعلنت حالة الانذار في ولايتي انديرا براديش وتاميل نادو المجاورتين.

وأشارت الهيئة الهندية لادارة الكوارث الى ظروف جوية استثنائية في البحر وسط غرب خليج البنغال داعية الصيادين الى تفادي هذه المنطقة.

كما اصدرت مصلحة الارصاد الهندية بلاغا لكافة الصيادين في اوديشا بالعودة الى اليابسة بحلول مساء الاربعاء. كما حذرت من “تهديد محتمل مصدره اجسام طائرة واقتلاع مكثف لاعمدة الكهرباء والاتصالات” مع اضطرابات في الحركة على الطرقات وسكك الحديد.

وقال مكتب ولاية اوديشا المكلف الانقاذ ان السلطات المحلية كلفت تحديد “كافة الاشخاص الذين يعانون هشاشة ونقلهم الى ملاجىء”. وأضافت في بيان “تم اتخاذ اجراءات لتزويدهم مجانا بالغذاء ومياه الشرب والاضاءة والعلاج”.

وهناك نحو 850 ملجأ اعدت يمكنها استقبال مليون شخص في هذه الولاية، بحسب وسائل اعلام محلية.

ويتوقع ان يطال الاعصار 11 اقليما على الاقل مع أمطار غزيرة، بحسب اتش ار بيسويس مدير مركز الارصاد في بوبانسوار كبرى مدن اوديشا الذي قال “ندعو الناس الى البقاء في منازلهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية