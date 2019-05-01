سلسلة أخبار محليّة متفرقة ..

– في ساحة النور في طرابلس، نظمَ عددٌ من النشطاء اعتصاماً رفضاً للواقعِ الاقتصاديِ المتأزمِ ونسبِ البطالةِ المتصاعدةِ في عاصمة الشمال. المعتصمون قاموا بقطعِ الطريقِ المؤديةِ الى مبنى السراي في المدينة، وطالبوا السلطةَ بالكفِّ عن اقتطاعِ رواتبِ المواطنينَ ووقفِ الهدر، محذرينَ من انَ الوضعَ الاجتماعيَ يتجهُ الى الانفجار.

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– افادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير من تقاطع سامي الصلح باتجاه المتحف، بسبب تظاهرة العمال في المحلة. وتعمل عناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة على تسهيل حركة المرور.

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– اعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، في بيان اليوم، أن “غدا يوم تدريس عادي في المدارس الخاصة”، ودعت الجمعيات العمومية إلى الانعقاد الأسبوع المقبل، والفروع إلى تفعيل مجالس المندوبين تحضيرا لاتخاذ خطوات تصعيدية. وشددت على أنها تؤيد المطالب المحقة للقطاعات كافة.

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– ناشد النواب العمداء المتقاعدون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقبَ لقائِهم معه اليوم، إعادةَ كلِّ البنودِ في الموازنةِ المرتبطةِ بالجيشِ والأجهزةِ الأمنية لبحثها ودراستها في وزارة الدفاع. وحذَّر اللواءُ جميل السيد من المسِ بحقوقِ العسكريينَ رافضاً تحميلَ المؤسساتِ الأمنيةِ مسؤوليةَ المشكلاتِ الاقتصاديةِ في لبنان.

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– ترأس محافظ الشمال رمزي نهرا اجتماعاً مع رئيسِ اتحادِ بلديات المنية عماد مطر وعددٍ من رؤساءِ بلديات المنطقة. الاجتماعُ خصص للبحثِ في ازمةِ النفايات في اقضية المنية – الضنية وزغرتا وبشري والكورة، وكيفيةِ ايجادِ حلولٍ جذريةٍ لها، بعدما تمَ اقفالُ مكبِ عدوي بفعلِ اعتراضاتِ ابناءِ المنطقةِ وجوارها”.

ولفت نهرا الى أن الهدفَ الاولَ في الوقتِ الراهن هو ان تُرفعَ النفاياتُ عن الطرقاتِ والشوارع، حفاظاً على صحةِ المواطنين، الى حينِ ايجادِ مكبٍ مناسب يراعي كلَ الشروطِ المطلوبةِ أو أن تتولى كلُ بلديةٍ على حدة أمرَ معالجةِ نفاياتها.

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– كتلٌ هوائية دافئة يشهدها لبنان في هذه الأيام، تشتد لغايةِ صباحِ يومِ الجمعة. وتوقعت دائرة التقديراتِ في مصلحةِ الأرصاد الجوية أن يكونَ الطقس غداً غائماً اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة وارتفاع ملحوظ بدرجاتِ الحرارة كما يستمر ظهور طبقاتٍ من الغبار في الاجواء.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام