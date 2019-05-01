اليمن: انكسار زحف لقوى العدوان في جبهة قانية بالبيضاء

كسرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تقدم فاشلة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في جبهة قانية بمحافظة البيضاء اليمنية.

وأوضح مصدر عسكري يمني بالمحافظة أن “مرتزقة العدوان حاولوا التقدم على مواقع الجيش واللجان في جبهة قانية، لكن المجاهدين تصدوا لهم وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد”.

وأشار المصدر إلى أن “الزحف الفاشل في جبهة قانية استمر لأكثر من أربع ساعات دون تحقيق أي تقدم”، وأكد “سقوط قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة وتدمير آليتين عسكريتين بصواريخ موجه خلال انكسار الزحف في جبهة قانية بالبيضاء”.

المصدر: موقع انصار الله