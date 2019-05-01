الشيخ قاسم يشدد على وضع رؤية اقتصادية ومكافحة الفساد

اشار نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى انه توجد ضغوطات أمريكية علينا وعلى إيران وعلى حور المقاومة، وحتى على دول أخرى تعارض أمريكا وسياساتها مثل فنزويلا وغيرها، مؤكدا ان هذه العقوبات هي جزء لا يتجزأ من مصلحة إسرائيل، ونستطيع مواجهتها والانتصار في هذه المواجهة.

واعتبر خلال لقاءٍ أقامته التعبئة التربوية بمناسبة قدوم شهرِ رمضان الكريم ان السعودية أصبحت اليوم بحكامها الحاليين أداة تنفيذية ومالية لخدمة المشروع الإسرائيلي، وهي لا تقبل أن يقول لها أحدٌ أنها لا تعدل، أو أنها ترتكب جرائم.

وعلى صعيد الازمة المالية اشار الى انه إذا اقتصرت الموازنة التي يدرسها مجلس الوزراء على تخفيض الإنفاق من دون ثلاثة أمور: رؤية اقتصادية، وحسن إدارة ومكافحة الفساد، فلسنا على طريق الحل.

اضاف الشيخ قاسم: أما إذا انطلقنا من الموازنة التي تتضمن حلولًا لإيقاف الهدر، مع تحميل المصارف لواجباتهم في المساهمة بتخفيف العجز، فنكون قد انتقلنا خطوة باتجاه الحل.

واعتبر ان حسن الإدارة يكون عبر جباية الأموال ومنع التهريب، ومنع التهرب الضريبي، والعدالة في المشاريع المناطقية. أما مكافحة الفساد فبالتزام القوانين، والمحاسبة، وفعالية القضاء، وإجراء التعديلات المناسبة على القوانين من أجل المزيد من الضبط، خالصا الى اننا إذا امتلكنا الإرادة كلبنانيين أن نعمل معًا بلا تكاذب يمكن أن ننجح.

المصدر: موقع المنار