محكمة استرالية دانت لبنانيا بالتآمر لتفجير طائرة لشركة اماراتية

دانت محكمة أسترالية، اليوم، رجلا من أصول لبنانية بالتآمر لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، في رحلة من سيدني، بإيعاز من تنظيم داعش، وذلك بإخفاء قنبلة في حقيبة شقيقه.

واتهمت الشرطة الرجل الأسترالي من أصل لبناني خالد الخياط وشقيقا له (محمود الخياط) بالتخطيط لهجومين إرهابيين.

وأوضحت الشرطة أن الشقيق الثالث لم يكن على علم بأنه يحمل القنبلة التي كانت مخفية على شكل مفرمة لحم أثناء محاولته ركوب الطائرة في المطار، لكن العبوة الناسفة أخرجت من حقيبته بعد أن أثارت الريبة بسبب ثقلها الزائد، ولم تتجاوز القنبلة أمن المطار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام