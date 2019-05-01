الاستخبارات العسكرية في العراق: القبض على جاسوس لـ”داعش” ساهم بإعدام 40 شخصا شمالي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2019 - 16:13
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الإمام الخامنئي: الأميركيون والصهاينة يخططون ضد إيران في المجالات كافة والأمر لا يقتصر على الحكومة الحالية
الإمام الخامنئي: ترامب قدم خدمة لنا بتخليه عن القفاز الناعم الذي كانت تستخدمه الحكومات السابقة ضدنا
الإمام الخامنئي: العدو يبدو أنه لا يكشف عن استعدادات عسكرية للحرب لكن ينبغي على عسكريينا أن يحافظوا على جهوزيتهم
الإمام الخامنئي: على الشعب الإيراني أن يستعرض قدراته الحربية مقابل ما يستعرضه العدو من قدرات
وكالة تسنيم: إجراء تحليق ناجح لطائرة "سيمرغ 2" فائقة الخفة وعملية صناعتها استغرقت عامين وهي نموذج متطور لسيمرغ 1
احتفالات وتظاهرات عمالية في عدد من البلدان العربية والأجنبية بمناسبة عيد العمال العالمي
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل النواب العمداء المتقاعدين ويعرض معهم موضوع الموازنة وحقوق العسكريين
اللواء جميل السيد بعد لقاء الرئيس عون: نرفض تحميل المؤسسات الأمنية مسؤولية المشكلات الاقتصادية في لبنان
الحكومة اللبنانية تعقد جلسة ثانية في السراي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019
وزير المال علي حسن خليل: كل المزايدات حول الجيش والقوى الأمنية في غير محلها وعلى الافرقاء نقل أرقامهم إلى طاولة الحكومة
اعلام العدو: رئيس الموساد تولى مؤخراً مع مسؤولين امارتيين ترتيب مشاركة وفد صهيوني في مؤتمر سيعقد في دبي العام المقبل
رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو: نجحنا في تكوين تحالفات وعلاقات سلمية وطبيعية مع بعض جيراننا العرب
إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني واعتقال آخرين ومصادرة مركب صيد في بحر شمال قطاع غزة
الالاف من العمال في قطاع غزة يتظاهرون لمناسبة عيد العمال للمطالبة بحقهم بالعمل وللتنديد بالحصار الاسرائيلي
مستوطنون صهاينة يقتحمون بلدة كفل حارس قرب سلفيت لإقامة طقوس تلمودية بحراسة مشدّدة من قوات العدو
قوات العدو تهدم خيمة سكنية تقطنها عائلة من 10 أشخاص في قرية سوسيا جنوب شرق يطا جنوب الخليل
الجيش السوري يواصل عملياته ضد مقرات وتجمعات الإرهابيين بريفي حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي محققاً إصابات مؤكدة
الطائرات الحربية السورية والروسية تنفّذ أكثر من 50 غارة على مواقع الإرهابيين في 14 مدينة وبلدة في أرياف إدلب وحماة
عودة دفعة جديدة من النازحين من مخيمات اللجوء في الأردن إلى قراهم عبر معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية
الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون: أسعى إلى تقدم ملموس وليس فقط مجرد حوار بين الحكومة السورية والمعارضة
مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين وتدمير آليات عسكرية لهم خلال صد الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تقدم في نجران
الخارجية السورية: فشل المحاولة الانقلابية في فنزويلا يمثل صفعة شديدة للإدارة الأميركية وفشلاً ذريعاً لسياساتها
وزير الخارجية الكوبي: ندين بشدة محاولة الانقلاب الفاشلة في فنزويلا ودعمنا ثابت للرئيس مادورو وحكومته والشعب البوليفاري
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدّد كوبا بالحصار الشامل إذا لم توقف دعم السلطات في فنزويلا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: كل الخيارات مطروحة في التعامل مع الأزمة الفنزويلية بما فيها الخيار العسكري
الاتحاد الافريقي يدعو المجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة لمجلس بقيادة مدنية خلال 60 يوماً
القضاء البريطاني يقرر سجن مؤسس موقع ويكيليكس "جوليان أسانج" لـ 50 أسبوعاً
الأمين العام لحزب الله يتحدث الخميس 2 أيار الساعة 5 عصرا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين في ثانوية الإمام المهدي (ع) الحدث
الاستخبارات العسكرية في العراق: القبض على جاسوس لـ”داعش” ساهم بإعدام 40 شخصا شمالي البلاد
منذ 43 mins
1 May، 2019
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