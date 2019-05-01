بحرية الاحتلال تواصل اعتداءها على صيادي غزة

أصيب صباح اليوم الأربعاء صياد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال كما اعتقل آخران بعد استهدافهم في عرض بحر شمالي قطاع غزة.

وقال مسؤول توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين، زكريا بكر، إن الزوارق الحربية الصهيونية فتحت صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه تجاه قارب الصياد صالح محمد أبو ريالة غرب منطقة الواحة شمالي قطاع غزة، على بعد 3 ميل بحري.

وأضاف أنه نتج عن الاستهداف إصابة الصياد محمد بشير أبو ريالة بعيار مطاطي بالظهر واعتقال الصيادين، خالد خالد أبو ريالة، وحازم صالح أبو ريالة، بالإضافة إلى مصادرة القارب.

وكانت سلطات الاحتلال، قلّصت، أمس الثلاثاء، مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية.

المصدر: فلسطين اليوم