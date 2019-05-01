الرئيس روحاني: قدرات اميركا ليست بمستوى لسانها الطويل

اعتبر الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني قدرات اميركا بانها ليست بمستوى لسانها الطويل.

وخلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الانمائية في محافظة كرمانشاه، اكد الرئيس روحاني باننا سنبيع نفطنا واضاف، انه حتى لو انخفضت عوائدنا من النفط سنعوض عن ذلك من مصادر اخرى.

واضاف، ان كلام الاميركيين لا اساس له، فقدرات اميركا لا توازي لسانهم الطويل وهي اقل بكثير مما يتظاهرون به ونحن نعرف منطقتنا وقدرات الشعب الايراني افضل منهم.

واعتبر الرئيس روحاني اان تضحيات الشعب الايراني اعلى بكثير مما يفرضه الاعداء واضاف ان الشعب الايراني واجه مشاكل خلال العام الماضي ومن المحتمل استمرار ذلك.

وقال، انه علينا ان نردع العدو، اذ انهم خرجوا من نقطة العقلانية وعلينا ان نعيدهم الى رشدهم.

المصدر: وكالة فارس