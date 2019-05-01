القوة المشتركة الفلسطينية: تم تطويق ذيول حادثة الامس والمحافظة على اللحمة الاجتماعية والوطنية في المخيم

صدر عن قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة البيان الآتي: “حصل مساء الثلاثاء 30 نيسان اشكال فردي على احد نقاط الامن الوطني في مخيم عين الحلوة. نجم عنه وقوع عدد من الجرحى، نتمنى لهم الشفاء العاجل، ونثمن موقف اهالي الجرحى وحرصهم على أمن المخيم. وقد تم توقيف العنصر الذي حصل معه الاشكال. وتم إجراء إتصالات مكثفة مع مختلف الاطراف لتطويق ذيول الحادث والمحافظة على اللحمة الاجتماعية والوطنية في المخيم.

علما بأننا نراهن على وعي وحرص اهلنا في المخيم لمواجهة الظرف الصعب الذي يمر به المخيم، نتيجة جريمة اغتيال المرحوم محمد نزيه ابوالكل، ونذكر الجميع بأن الإجراءات الميدانية الموقتة هدفها ينحصر في ملاحقة الجناة واعتقالهم، حفاظا على أمن المخيم وتطبيق العدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام