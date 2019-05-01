موسكو تعلق على مزاعم بومبيو حول ضغطها على مادورو

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تلجأ لترويج الأخبار الكاذبة في إطار حربها الإعلامية ضد فنزويلا.

وجاء ذلك في تعليقها على تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ادعى فيه أن موسكو ثنت الرئيس الفنزويلي عن نيته مغادرة البلاد على خلفية اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات ضد حكمه أمس الثلاثاء ترافقت بمحاولة انقلاب عسكري.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة “سي إن إن” صباح اليوم: “واشنطن تبذل قصارى جهدها لكسر معنويات الجيش الفنزويلي، وتستخدم الأخبار الكاذبة كجزء من الحرب الإعلامية”.

وكان بومبيو قد قال في تصريح لـ”سي إن إن” عن مادورو: “كانت طائرته على المدرج. وعلى حد علمنا، كان مستعدا للطيران والمغادرة صباح اليوم (الثلاثاء بتوقيت فنزويلا)، لكن روسيا أبلغته بأنه يجب أن يبقى”.

من جانبه، فنّد مادورو هذه المزاعم، ودعا بومبيو لعدم “التمادي في التفاهة”.

المصدر: وكالات