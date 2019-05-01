عمليات نوعية ضد تجمعات إرهابيي “النصرة” بريف إدلب الجنوبي

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات نوعية ضد تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي في إطار الرد على خروقات التنظيم التكفيري المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدة من الجيش نفذت ضربات صاروخية صباح اليوم على تحرك لآليات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على أطراف بلدة ترملا بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت سانا إلى أن العمليات أسفرت عن تدمير آليات للتنظيم الإرهابي بعضها مزود برشاشات وإيقاع قتلى بين صفوفهم.

وقضت وحدات الجيش أمس على أعداد من إرهابيي “جبهة النصرة” ودمرت آليات ومقرات محصنة لهم فى قرى وبلدات الهبيط وترملا والقصابية وأرينبة وعابدين بريف إدلب الجنوبي.

المصدر: وكالة سانا