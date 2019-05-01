الامام السيد علي الخامنئي يستقبل حشدا من المعلمين والتربويين من مختلف انحاء البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2019 - 12:15

الامام السيد علي الخامنئي يستقبل حشدا من المعلمين والتربويين من مختلف انحاء البلاد

منذ 9 mins 1 May، 2019
أخبار موقع المنار

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