قوات الجيش السوري تستهدف تحركات المجموعات الارهابية على أطراف بلدة قلعة المضيق بريف حماه الشمالي الغربي، وتدمر آليات لهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2019 - 12:15

قوات الجيش السوري تستهدف تحركات المجموعات الارهابية على أطراف بلدة قلعة المضيق بريف حماه الشمالي الغربي، وتدمر آليات لهم

منذ 19 mins 1 May، 2019
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