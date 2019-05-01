تدشين طائرة “سيمرغ 2” الايرانية فائقة الخفة

أعلن مسؤول مركز الشهيد طهراني مقدم لأبحاث الجو فضاء التابع لحرس الثورة الاسلامية في كيلان( شمال ايران) ، عن اجراء تحليق ناجح لطائرة” سيمرغ 2 ” فائقة الخفة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مسؤول مركز الشهيد طهراني مقدم لأبحاث الجوفضاء التابع لحرس الثورة الاسلامية في كيلان “مصطفى خشنود”، نوه الى ان عملية صناعة هذه الطائرة استغرقت عامين تقريباً ويمكن اعتبرها نموذجاً متطوراً لسيمرغ 1.

ولفت الى ان هذه الطائرة تعتبر من الطائرات الفائقة الخفة، مبيناً ان جميع مراحل التصميم والانتاج والتصنيع اجريت بالكامل من قبل المتخصصين الايرانيين.

وأوضح ان هذه الطائرة يمكن استخدامها في تدريب الطيارين والقيام بطلعات استطلاع والدوريات والتغطية، منوها الى أنها تزن 265 كلغ وطول 6 امتار.

المصدر: وكالة تسنيم