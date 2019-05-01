جلسة حكومية جديدة للموازنة اليوم مع استمرار الحراك المطلبي

تعقد الحكومة اللبنانية ظهر اليوم جلسة جديدة في السراي الحكومي لمواصلة البحث في مشروع الموازنة العامة بعد جلسةٍ أولى ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، أكد بعدها وزيرُ المال على حسن خليل أنَّه لا مساسَ بالمكتسباتِ الحقيقيةِ للقطاعاتِ العامّة.

الاتحاد العمالي العام أعلن الإضرابَ العامَ والإقفال التام يومي الخميس والجمعة، مهدِّداً بالاضراب المفتوح احتجاجاً على سياسات الحكومة.

وعقب اجتماعٍ للمصالح المستقلة، رَفَضَ الاتحاد العمالي المسَ بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات والادارات العامة والمصالح المستقلة، ودعا الحكومة إلى مباشرة سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات بدلاً من مد اليد على رواتب العاملين.

وبموازاة جلسات مجلس الوزراء، واصل امس متقاعدو القوات المسلَّحة اعتصاماتهم رفضاً للمس بحقوقهم.

المصدر: قناة المنار