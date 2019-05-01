جلسة حكومية جديدة للموازنة اليوم مع استمرار الحراك المطلبي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2019 - 12:15

جلسة حكومية جديدة للموازنة اليوم مع استمرار الحراك المطلبي

منذ 25 mins 1 May، 2019
الحكومة اللبنانية3
لبنان

تعقد الحكومة اللبنانية ظهر اليوم جلسة جديدة في السراي الحكومي لمواصلة البحث في مشروع الموازنة العامة بعد جلسةٍ أولى ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، أكد بعدها وزيرُ المال على حسن خليل أنَّه لا مساسَ بالمكتسباتِ الحقيقيةِ للقطاعاتِ العامّة.

الاتحاد العمالي العام أعلن الإضرابَ العامَ والإقفال التام يومي الخميس والجمعة، مهدِّداً بالاضراب المفتوح احتجاجاً على سياسات الحكومة.
وعقب اجتماعٍ للمصالح المستقلة، رَفَضَ الاتحاد العمالي المسَ بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات والادارات العامة والمصالح المستقلة، ودعا الحكومة إلى مباشرة سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات بدلاً من مد اليد على رواتب العاملين.

وبموازاة  جلسات مجلس الوزراء، واصل امس متقاعدو القوات المسلَّحة اعتصاماتهم رفضاً للمس بحقوقهم.

المصدر: قناة المنار

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