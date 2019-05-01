زاخاروفا تصف تصريحات بومبيو بشأن إقناع روسيا لمادورو بالعدول عن مغادرة البلاد بأنها تصريحات مضللة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2019 - 12:16

زاخاروفا تصف تصريحات بومبيو بشأن إقناع روسيا لمادورو بالعدول عن مغادرة البلاد بأنها تصريحات مضللة

منذ 33 mins 1 May، 2019
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