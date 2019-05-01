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May 1 2019 - 07:53

قتيلان على الأقل بإطلاق نار في جامعة كارولاينا الشمالية

منذ 1 ساعة 1 May، 2019
قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة أميركية بكارولاينا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع الثلاثاء في حرم جامعة كارولاينا الشمالية بمدينة شارلوت في شرق الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد موظفون ووسائل إعلام محلية.

وقال مكتب إدارة الطوارئ التابع للجامعة في تغريدة على تويتر إنه “تم الإبلاغ عن إطلاق نار بالقرب من كينيدي “.

من جهتها قالت صحيفة “شارلوت أوبزرفر” إن شخصين قتلا وإن إثنين من المصابين جروحهما خطرة، في حين قالت قناة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة فوكس إن القتيلين شابان يبلغان من العمر 17 و18 عاما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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