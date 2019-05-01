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May 1 2019 - 03:47

مقتل جندي تركي في مدينة أعزاز السورية

منذ 1 ساعة 1 May، 2019
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سورية - عربي وإقليمي

قتل جندي تركي وأصيب ثلاثة آخرون بهجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني شمال غربي سوريا، حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وقالت الوزارة في بيان: “أبلغ عن الخسائر في منطقة عملية درع الفرات التركية لمكافحة الإرهاب”، مضيفة أن قوات الأمن التركية استهدفت مواقع “الإرهابيين” بعد الهجوم “تماشيا مع مبدأ “الحق في الدفاع عن النفس”، وفقا لوكالة الأناضول.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الوحدات الكردية استهدفت حاجز الشط غربي أعزاز، ما أسفر عن إصابة مدرعة تركية ومقتل جندي تركي، وإصابة آخرين.

المصدر: وكالات

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