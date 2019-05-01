موسكو وبغداد تؤكدان أهمية توحيد الجهود لمحاربة “داعش”

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اللقاء الذي عقد في موسكو اليوم الثلاثاء، أن الجانبين “بحثا الوضع العسكري والسياسي في عدد من دول الشرق الأوسط. وجرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود من أجل ضمان استقرار وأمن المنطقة ومنع انتشار الخطر الإرهابي الصادر من تنظيم “داعش” وفروعه”.

وأضافت الخارجية أن الجانب الروسي “أكد على ضرورة مواصلة توحيد صفوف المجتمع العراقي على أساس ميزان مصالح جميع القوى السياسية والمكونات الدينية والإثنية في البلاد من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي العراق”.

وناقش بوغدانوف مع الكعبي مسائل مواصلة تعزيز علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين روسيا والعراق، بما في ذلك نتائج الاجتماع الـ 8 للجنة الحكومية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي – التقني، والذي عقد في بغداد في 23 – 25 أبريل.

المصدر: وكالات