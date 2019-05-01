بولتون: نريد انتقالا سلميا للسلطة في فنزويلا وكل الخيارات متاحة

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تريد انتقالا سلميا للسلطة في فنزويلا، مضيفا أن كل الخيارات تبقى متاحة.

وصرح جون بولتون بأن ما يحدث في فنزويلا ليس انقلابا وإنما محاولة من الرئيس الشرعي خوان غوايدو للسيطرة على الأوضاع.

وأفاد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بأنه من المهم للغاية بالنسبة لأعضاء حكومة الرئيس مادورو أن يفوا بالالتزام بتحقيق انتقال سلمي للسلطة في فنزويلا.

وأوضح بولتون أنه سيكون من الخطأ بالنسبة للرئيس الفنزويلي أو مؤيديه استخدام القوة ضد المدنيين.

هذا وأشار المستشار الأمريكي إلى أن كوبا لعبت دورا مهما في دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتأتي تصريحات بولتون في أعقاب إعلان السلطات الفنزويلية إحباط محاولة انقلاب عسكري بعد أن دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو العسكريين لدعم المعارضة واجتمع مع أنصاره قرب قاعدة “كارلوتا” الجوية.

وأعربت مجموعة من العسكريين محدودة عن دعمها لغوايدو.

وفي وقت لاحق أكدت السلطات الشرعية سيطرتها على الوضع وولاء الجيش للرئيس نيكولاس مادورو، واتهمت الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه المحاولة.

تجدر الإشارة إلى أن المعارضة الفنزويلية تخطط لتنظيم أكبر تظاهرات في البلاد يوم الأربعاء في إطار ما وصفه غوايدو بـ “المرحلة النهائية” من إسقاط نظام مادورو.

المصدر: وكالات