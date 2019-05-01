ترامب يوافق على إنفاق 2 تريليون دولار لتحسين البنى التحتية

أعلن قادة الديموقراطيين نانسي بيلوسي وتشاك شومر عقب لقائهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض الاتفاق معه على تخصيص الفي مليار دولار لتحسين البنى التحتية المتقادمة.

وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ شومر “لقد اتفقنا على رقم جيد جدا (تخصيص) 2 تريليون دولار للبنى التحتية”، في مؤشر إلى وجود نية لدى الطرفين للعمل معا من أجل إنجاز هدف أساسي مشترك للحزبين بتحسين الطرق والجسور والمطارات وسكك الحديد ومجاري المياه وخدمات الإنترنت.

وتابع شومر أن الرئيس نفسه كان “تواقا لرفع المبلغ إلى الفي ملياري دولار”، مضيفا أن الاجتماع جرى بأجواء إيجابية “بخلاف اجتماعات أخرى عقدناها، وهذا مؤشر جيد جدا”.

بدورها، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها وشومر اتفقا مع ترامب على مقترح “واعد”، مضيفة أن “الديموقراطيين سينتظرون بفارغ الصبر رؤية خطط الرئيس لتمويله”. وقالت إنها وشومر سيجتمعان مجددا مع الرئيس الأميركي بعد ثلاثة أسابيع.

ومن شأن التزام الحزبين العمل معا على وضع خطط للبنى التحتية أن يشكل اختراقا على الساحة السياسية في واشنطن التي تخيم عليها الخلافات والانقسامات الحزبية، لكن لا شيء يضمن تمرير المشروع في الكونغرس الذي يكبله الانقسام الحزبي.

وقد تواجه الديموقراطيون مرارا مع ترامب والبيت الأبيض على خلفية التحقيقات في تدخل روسي في انتخابات 2016.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية