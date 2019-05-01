أمير قطر يرحب بالمشاركين في أعمال حوار التعاون الآسيوي

رحب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالوزراء والمسؤولين المشاركين في أعمال حوار التعاون الآسيوي التي تنطلق يوم 1 مايو في العاصمة الدوحة.

ونشر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء تغريدة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي قال فيها: “سعداء بانطلاق أعمال حوار التعاون الآسيوي في الدوحة ونرحب بالوزراء والمسؤولين في هذه الدورة التي ستضع أسسا جديدة للاستفادة من التنوع والإمكانات الكبيرة لقارتنا في تعزيز التكامل والتنافس الإيجابي بين أعضاء هذه المنظومة الهامة”.

وبدأت اليوم الثلاثاء أعمال اجتماع كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي تحضيرا للاجتماع الوزاري الـ16 للدول الأعضاء المقرر عقده في الدوحة يوم الأربعاء.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد الحمادي في كلمة الافتتاح إن “هذه الاجتماعات تهدف إلى مواصلة التعاون وتعميق الروابط بما يعزز أهداف حوار التعاون الآسيوي”.

وأكد الحمادي أن “قطر ستعمل لأن تكون نتائج رئاستها لدورة التعاون الآسيوي خلال العام الجاري دافعا لتشجيع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء”.

وأنشئ حوار التعاون الآسيوي عام 2001 ويضم في عضويته 34 دولة وعقد أول اجتماعاته في تايلاند عام 2002 بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين.

يشار إلى أن قطر تسلمت في 27 سبتمبر 2018، رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) لعام 2019، بإجماع الدول الأعضاء البالغ عددها 34 دولة.

وسبق للدوحة أن استضافت الاجتماع الخامس لحوار التعاون الآسيوي خلال الفترة من 23-24 مايو عام 2006.

جدير بالذكر أن تركيا ستترأس النسخة القادمة للاجتماع.

المصدر: وكالات