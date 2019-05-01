“سيمنس” الألمانية في طريقها لتوقيع عقود بـ14 مليار دولار لتطوير كهرباء العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في برلين، أن شركة “سيمنس” في وضع يؤهلها للفوز بمعظم الطلبيات وقيمتها 14 مليار دولار ضمن خطة لإعادة تشييد البنية التحتية الكهربائية بالعراق.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن “المجموعة الهندسية الألمانية أمامها فرصة جيدة للفوز بأغلب العقود ضمن المشروع”.

من جهتها، قالت شركة “سيمنس” في بيان إنها “وقعت بالفعل ثلاثة عقود بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار، أحدها لبناء محطة توليد الكهرباء تعمل بالغاز بقدرة 500 ميغاوات، وآخر لتطوير 40 توربين غاز، وثالث لتركيب عشرات محطات التقوية والمحولات في أنحاء العراق”.

وفي إطار الاتفاق، تتعهد الشركة الألمانية، ببناء عيادة طبية والتبرع ببرمجيات قيمتها 60 مليون دولار للجامعات العراقية وتدريب ألف عراقي، كما تشمل خارطة الطريق الموقعة بين رئيس سيمنس، جو كايسر، ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، إمكانية بناء قدرة توليد جديدة وتطوير محطات كهرباء قائمة وتوسيع شبكات نقل الكهرباء.

من جهته، قال كايسر، في بيان الشركة: “نحن ملتزمون أيضا بدعم العراق في ترتيب تمويل المشروعات وخلق وظائف وفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

ووصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وعدد من المسؤولين والوزراء العراقيين إلى برلين، وعقد مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، جلسة مباحثات تناولت توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

المصدر: وكالات