القضاء البريطاني ينظر في طلب واشنطن تسليم أسانج

تنظر محكمة في لندن يوم الخميس في طلب قدمته الولايات المتحدة لتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لها، في واحدة من أكبر قضايا تسريبات المعلومات السرية في العالم.

وكتب حساب موقع ويكيليكس في تغريدة على موقع تويتر: “جوليان أسانج سيمثل أمام محكمة Southwark Crown يوم غد (الأربعاء) في الساعة 10:30 بسبب انتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة أثناء طلب اللجوء السياسي والحصول عليه”.

وأضاف الحساب: “ويوم الخميس الساعة 10 صباحا، ستُعقد جلسة في محكمة Westminster Magistrate الجزئية بشأن طلب التسليم الأمريكي”.

وتطالب الولايات المتحدة لندن بتسليمها أسانج الذي يتهمه القضاء الأمريكي بالتآمر بهدف الوصول إلى معلومات حكومية سرية.

المصدر: وكالة رويترز