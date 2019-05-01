حزب نداء تونس يجمّد عضوية نجل الرئيس ويحيله على لجنة النظام

أعلن المكتب السياسي لحركة نداء تونس في بيان يوم الثلاثاء عن تجميد نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي، وإحالته على لجنة النظام الوطنية للحزب.

وأكد حزب نداء تونس خلال اجتماع المكتب السياسي، “أنه وعملا بتوصيات اللجنة المركزية المنعقدة يوم الأحد الماضي بولاية نابل (شمال شرق) وبعد تكرار أساليب التشويش والعمل على ضرب وحدة الحزب.

وقال الحزب إنه وبالرجوع للفصلين 67 و68 من النظام الداخلي للحركة، تقرر تجميد عضوية حافظ قائد السبسي وإحالته على لجنة النظام الوطنية للحزب”.

وأضاف أن قرار تجميد حافظ قائد السبسي جاء على خلفية ارتكابه مخالفات تتمثل في “الإضرار بسمعة ومصالح الحزب، والخروج عن مبادئه، والقيام بأعمال تضر الحزب، والإخلال بقاعدة الانضباط، والإخلال بواجب الحفاظ على أموال الحزب وممتلكاته، والامتناع عن تسليمها عند نهاية مهمته في الحزب، بالضافة إلى عدم الالتزام بقرارات الحزب”.

واحتدم الخلاف بشكل لافت في حركة “نداء تونس” حول المقر المركزي للحزب بعد أيام من المؤتمر الانتخابي للحركة الذي أفرز قيادة بـ”رأسين”.

وتعليقا على القرار، وصف المكتب السياسي لنداء تونس (شق اجتماع المنستير) قرار تجميد عضوية حافظ قائد السبسي من قبل المكتب السياسي لحزب نداء تونس (شق اجتماع الحمامات) بالانقلابي والمظلل والهادف إلى تشويه قيادات النداء.

وأعلن المتحدث باسم الحزب منجي الحرباوي أنه سيتم التعامل مع هذا البيان من خلال قانون الأحزاب والقضاء والنظام الداخلي للحركة.

وبحسبما نقله راديو “موزاييك أف أم”، قال الحرباوي إن هذه المجموعة منقلبة على نداء تونس وتحاول التشويش على الحركة التموقع داخلها بالقوة باستعمال الشائعات وبالتضليل وهي مجموعة خارجة عن الصف وكسرت حاجز الالتزام والإصلاح المتفق عليه”.

المصدر: وكالات