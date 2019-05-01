بوتين وأردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا وليبيا.

وجاء في بيان للكرملين بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء، أنه “بعد اللقاء الدولي الـ 12 حول سوريا الذي انعقد في نور سلطان (أستانا سابقا) يومي 25 و26 أبريل، جرى التأكيد على أولوية إطلاق عمل اللجنة الدستورية بأسرع ما يمكن، مع ضرورة مراعاة مبادئ سيادة ووحدة أراضي سوريا بشكل غير مشروط”.

وشدد الرئيسان على أهمية مواصلة تنسيق الأعمال لاستتباب الاستقرار في محافظة إدلب السورية وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لدحر الجماعات الإرهابية.

كما أعرب بوتين وأردوغان عن قلقهما إزاء احتدام الأوضاع في ليبيا، ودعيا إلى وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن واستئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “ديلي صباح” التركية، نقلا عن مصادر في الرئاسة التركية أن الزعيمين تناولا إلى جانب العلاقات الثنائية أخر التطورات في سوريا وليبيا.

وأضافت المصادر أن الزعيمين اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق في إطار مسار أستانة لحل الأزمة السورية.

وجاءت المكالمة بين بوتين وأردوغان، بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس التركي يوم أمس الاثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مقترح إنشاء مجموعة عمل بشأن منظومة “إس 400” الروسية للدفاع الجوي.

المصدر: وكالات