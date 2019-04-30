حملة لقوى الامن في صور لتوقيف الدراجات النارية غير المستوفية للشروط

نفذت قوى الامن الداخلي في صور بكافة قطاعاتها حملة لتوقيف وقمع الدراجات النارية التي تشكل ازعاجا وذلك بعد شكاوى من المواطنين، ومنذ صباح اليوم وحتى الساعة قامت فصيلة صور بملاحقة الدراجات النارية وسيرت دوريات واقامت حواجز ظرفية وثابتة ومتنقلة في صور ومحيطها حيث عملت على مصادرة عشرات الدراجات غير المستوفية للشروط القانونية وسطرت بحقها محاضر ضبط ووضعتها قيد الحجز”.

ووجه الاهالي والمواطنون الشكر لقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد الركن غسان شمس الدين ولآمر سرية صور العقيد عبدو خليل على “حملة قمع المخالفات التي ستستمر يوميا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام