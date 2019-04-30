مفرزة الضاحية القضائية توقف افرادا من عصابة أقدمت على عمليات نشل وسرقة وسلب في جبل لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:”بتاريخ 19/04/2019، تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام شخصين بسرقة دراجة آلية في محلة المريجة.

بتاريخ 21/04/2019 وفي محلتي حي السلم والمريجة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، أوقفت دورية من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية كلا من:

ه. ا. (مواليد عام 1997، لبناني).

ا. ع. (مواليد عام 1999، لبناني).

م. ص. (مواليد عام 1988، لبناني).

بالتحقيق معهم، اعترف (ه. ا.) و(ا. ع.) بتأليف عصابة لسرقة الدرجات الآلية بالاشتراك مع شخص آخر – العمل جار لتوقيفه – وبيعها لـ (م. ص.) مقابل الاستحصال على مخدرات بغية تعاطيها.

كما اعترف الأول والثاني، بقيامهما بعمليات نشل وسرقة وسلب في محافظة جبل لبنان، إضافة الى ترويج المخدرات، وقد ضبطت احدى الدراجات التي استخدمت في هذه العمليات.

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص، من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي – ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن مقابل جامع الاوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو 453143/01، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام