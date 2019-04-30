نقابة مستخدمي الليطاني: ملتزمون بالاضراب يومي الخميس والجمعة 2 و 3 ايار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2019 - 22:27

نقابة مستخدمي الليطاني: ملتزمون بالاضراب يومي الخميس والجمعة 2 و 3 ايار

منذ 2 ساعة 30 April، 2019
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني1111
لبنان

اعلنت نقابة المستخدمين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اليوم، عن “تأييدها وتقيدها بالاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام واتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة وعدم الحضور الى مراكز العمل وذلك ايام الخميس والجمعة في 2 و 3 ايار وذلك جراء التهديد المستمر من قبل السياسات والاجراءات الحكومية الرامية الى هضم الحقوق والمساس بالحقوق المكتسبة، لا سيما في الاجور ومنح الانتاج والتعويضات”.

واستثنى البيان من الاضراب “العاملين في معامل توليد الطاقة الكهرومائية ومحطات الضخ، والعاملين على رفع وازالة التعديات على نهر الليطاني ومياه الري، ومراقبو التعديات على الموارد المائية”.

من جهة اخرى، اكدت النقابة انها “ملتزمة بالمشاركة وبتنفيذ كافة القرارات التصعيدية التي قد تقررها الجمعية العمومية، وصولا الى الاضراب المفتوح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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