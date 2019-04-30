الصحة العالمية: مقتل 345 شخصا في ليبيا منذ اندلاع المعارك

قتل ما لا يقل عن 345 شخصا وأصيب 1652 بجروح منذ بدء قوات المشير خليفة حفتر في الرابع من نيسان/ابريل هجوما للسيطرة على طرابلس، وفقا لما اعلنته منظمة الصحة العالمية الثلاثاء.

وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا في بيان على الفيسبوك أن “عدد القتلى في طرابلس حتى 28 نيسان/أبريل بلغ 345. كما سقط 1652 جريحا”، ولم تحدد المنظمة عدد القتلى من المدنيين والعسكريين.

وتتواصل المعارك منذ أكثر من ثلاثة أسابيع جنوب العاصمة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات المشير حفتر.

من جهة اخرى، تخطى عدد النازحين من مناطق الاشتباكات 45 ألف شخص، بحسب ما أعلنه يوسف جلالة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق.

وكانت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو حذرت الأحد الماضي من “خطورة” الاوضاع الانسانية في طرابلس، مشيرة الى احتمال “تدهورها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية