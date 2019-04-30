القوة المشتركة الفلسطينية في عين الحلوة: توقيف مطلق النار في محيط حي حطين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2019 - 20:32

القوة المشتركة الفلسطينية في عين الحلوة: توقيف مطلق النار في محيط حي حطين

منذ 1 ساعة 30 April، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

أوضحت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان في بيان لها الثلاثاء أن “ما جرى عصر اليوم من إطلاق نار في محيط حي حطين وأدى إلى إصابة شخص مدني إصابة طفيفة، بين أن مطلق النار هو المدعو جمعة، وهو شقيق زوجة محمد أبو الكل”.

وأعلنت القيادة أنه “تم توقيفه على الفور لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه بناء على تعليمات قائد الامن الوطني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي، وجرت اتصالات مباشرة مع الفاعليات الاهلية في حي حطين لتطويق ذيول الحادث وطمأنة الاهل في الحي والمخيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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