القوة المشتركة الفلسطينية في عين الحلوة: توقيف مطلق النار في محيط حي حطين

أوضحت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان في بيان لها الثلاثاء أن “ما جرى عصر اليوم من إطلاق نار في محيط حي حطين وأدى إلى إصابة شخص مدني إصابة طفيفة، بين أن مطلق النار هو المدعو جمعة، وهو شقيق زوجة محمد أبو الكل”.

وأعلنت القيادة أنه “تم توقيفه على الفور لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه بناء على تعليمات قائد الامن الوطني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي، وجرت اتصالات مباشرة مع الفاعليات الاهلية في حي حطين لتطويق ذيول الحادث وطمأنة الاهل في الحي والمخيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام