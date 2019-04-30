حردان: لبنان بظل ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا يخشى التهديدات الاسرائيلية

قال النائب اسعد حردان إن “الأزمات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يشهدها لبنان وتطال كل اللبنانيين، تحتاج إلى حلول سريعة من دون تحميل أصحاب الدخل المحدود والفقراء أية تبعات وعدم المس برواتب الموظفين أو فرض ضرائب جديدة أو رفع اسعار”.

ولفت حردان في حديث له الثلاثاء الى أن “الناس لا طاقة لها ولا قدرة على تحمل اعباء اضافية في ظل الوضع المعيشي المتردي الذي يطال السواد الأعظم من اللبنانيين”، وشدد على أن “لبنان يحتاج إلى كل عناصر القوة والوحدة والاستقرار لمواجهة كل التحديات والأخطار، لا سيما الخطر الاسرائيلي الذي يشكل تهديدا مستمرا لسيادة لبنان واستقراره”.

واكد حردان انه “بمواجهة الخطر الاسرائيلي نحتاج إلى المزيد من التضافر والوحدة والتمسك بعناصر القوة التي يمتلكها لبنان وبحق لبنان الثابت في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر من الاحتلال الصهيوني”، واشار الى ان “لبنان في ظل ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، لا يخشى من التهديدات التي يطلقها قادة العدو، ولن يتراجع عن حقه في استعادة ارضه وحماية سيادته وثرواته، والمسؤولية الوطنية تملي على الجميع التمسك بهذا الحق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام