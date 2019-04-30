اليمن: خسائر فادحة بصفوف العدوان بعمليات للجيش واللجان في الجوف

تكبدت قوات العدوان السعودي الاميركي الثلاثاء خسائر في الأرواح والعتاد بعمليات هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان نفذت علمية هجومية على مواقع للمنافقين المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل وسقوط قتلى وجرحى بصفوفهم”.

وأضاف المصدر أن “وحدات أخرى من المجاهدين هاجمت مواقع المرتزقة في المصلوب وجنوب مجمع المتون وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد وقد شوهدت سيارات الإسعاف تهرج إلى المكان”.

وأشار المصدر إلى أن “وحدة الهندسة العسكرية دمرت اليتين لمرتزقة العدوان في جبهة اسطر بمديرية خب الشعف”، وتابعت “كما دمرت آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في صبرين ومصرع وجرح من عليها”.

ولفت المصدر إلى أن “مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للمنافقين جنوب غضب بمنطقة حام، محققة إصابات مباشرة”، وأكد “استمرار العمليات العسكرية في مختلف محافظات الجمهورية حتى يتم تطهيرها من قوى الغزو الأمريكي السعودي والمنافقين المرتزقة”.

المصدر: موقع انصار الله