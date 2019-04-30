إتحاد الوفاء لنقابات العمال في عيدهم: أنتم القادرون على الإصلاح الحقيقي

تقدم “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان “من عمال لبنان والعالمين العربي والإسلامي، ومن عمال العالم الشريف الحر وكل هيئاتهم النقابية الشريفة، بأعز التهاني والتبريكات في مناسبة عيد العمال العالمي، متمنين للجميع في هذه المناسبة مزيدا من الأمن والسلام والخيرات والبركات، وأن يرفع عن عمال العالم كل أشكال الظلم والعدوان”.

وتابع البيان “يأتي عيد العمال اليوم في لبنان، والعيون شاخصة الى ميادين محاربة الفساد، والحفاظ على حقوق العمال والموظفين،آملين من حكومة (الى العمل) أن تكون وظيفتها الأساس موازنة متوازنة لا تمس بجيوب الفقراء ومحدودي الدخل، وتعمل على إنصاف الاجراء في رواتبهم، وديمومة عملهم، وحل ما يواجههم من مشاكل حياتية في السكن، والتعليم، والصحة، والنقل، والامن الوظيفي، وفرص العمل وكل مستلزمات العيش الكريم”.

وتوجه البيان إلى العمال في لبنان بالقول “أنتم عجلة الحياة في الوطن، والقادرون على الإصلاح والتغيير الحقيقي، وأنتم أهل البناء والتنمية الجديين، وأنتم الأمل والوفاء الأعظم، بوحدتكم وتفاعلكم تحت راية اتحادكم العمالي العام”.

ورأى أن العمال “أمام فرصة الإنقاذ الحقيقي للبنان واللبنانيين، من خلال الوقوف في جبهة تحرير لبنان من السياسات الإقتصادية والمالية والإجتماعية التي حكمته خلال العقود الثلاث الماضية وأمعنت فيه فسادا، في مواجهة الفريق الذي أوصل لبنان وأوصل اللبنانيين الى مشارف الإنهيار الإقتصادي والمالي والإجتماعي، والحيلولة من دون استمراره في هذا المسار الخطر على لبنان وشعبه. والذي يبدو ان اهل السلطة مصرون بالاستمرار عليه”.

كذلك وجه الاتحاد “تحية الى المنظمات النقابية المناضلة في العالم، وإلى اتحاد النقابات العالمي، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام