اوكرانيا تحتج على بدء عمل مراكز إصدار الجوازات الروسية لسكان دونباس

أعربت وزارة الخارجية الاوكرانية الثلاثاء عن “احتجاجها على بدء عمل مراكز إصدار جوازات سفر روسية لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين على أراضي مقاطعة روستوف الروسية”، وطالبت “بوقف عملها فورا”.

وقالت الخارجية الاوكرانية “نعرب عن احتجاجنا الشديد على بدء عمل مراكز إصدار جوازات سفر روسيا الاتحادية لمواطني أوكرانيا الذين يقيمون على الأراضي التي تحتلها روسيا بشكل مؤقت في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا على أراضي مقاطعة روستوف التابعة لروسيا الاتحادية”.

وطالبت الخارجية الاوكرانية “موسكو بالوقف الفوري وإلغاء التغييرات في القوانين الفدرالية لروسيا الاتحادية بشأن قضايا الجنسية”، ودعت “الشركاء الدوليين لعدم الاعتراف وعدم قبول الوثائق الصادرة عن روسيا الاتحادية لمواطني أوكرانيا الذين يعيشون في إقليم دونباس”.

المصدر: سبوتنيك