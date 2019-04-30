اجتماع في سراي زحلة حول انتشار حشرة الخنفساء السوداء في بلدات بقاعية

ترأس محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده اجتماعا في مكتبه في سراي زحلة، ضم رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط، رئيس مصلحة الزراعة في البقاع الدكتور خليل عقل، رئيس الدائرة الاقليمية لوزارة البيئة في البقاع الدكتور جورج عقل، رئيسة مختبر الحشرات في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المهندسة زينات موسى ورئيسة قسم محافظة البقاع عايدة مراد.

موسى

وتناول ابو جوده خلال الاجتماع، موضوع “انتشار حشرة الخنفساء السوداء في عدد من بلدات محافظة البقاع”، فأفادت المهندسة زينات موسى بأنه “يوجد في لبنان نوعان من هذه الحشرة المعروفة علميا بإسم “Calosoma”، وهما، “C. Olivieri” و”C. Inquisitor”، وشرحت فوائد هذه الحشرات في التوازن البيئي “كونها تتغذى على العديد من اليرقات المضرة بالزراعة والغابات، ومنها دودة الصندل والديدان القارضة وديدان السنديان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام