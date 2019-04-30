أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

دمشق وريفها:

– قُتل طفل جراء استهدافه من قِبل مسلحين مجهولين في حي الحاوي في بلدة درنج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

حلب:

– قُتل جندي تركي وأُصيب عدد آخر ودُمرت آلية لهم، إثر استهدافهم بصاروخ موجه من قبل “الوحدات الكردية” قرب حاجز الشط غرب مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

ـ انقطع طريق أعزاز _عفرين جراء الاشتباكات بين القوات التركية و”الجيش الحر” المدعوم منها من جهة و”قسد” من جهة اخرى جنوب غرب مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، وسط قصف متبادل بين الطرفين.

دير الزور:

– أُصيب 4 أطفال من عائلة واحدة جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة:

ـ اعتقل مسلحو “قسد” عدداً من الشبان في حي غويران بمدينة الحسكة، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

الرقة:

ـ تم انتشال عدد من الجثث من محيط معسكر الطلائع و6 جثث من مقبرة “الفخيخة” جنوب مدينة الرقة، و4 جثث من تحت أنقاض المنازل المدمرة، تعود لمدنيين قضوا إثر قصف طائرات “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة سابقاً.

حماه:

– قضت قوات الجيش السوري بضربات مدفعية على إرهابيين من جبهة النصرة في بلدة قلعة المضيق وقرية الحواش بريف حماه الشمالي الغربي.

– أُصيب مدني ووقعت أضرار مادية كبيرة جراء اعتداء ارهابي بقذائف صاروخية على أحياء مدينة محردة في ريف حماه الشمالي الغربي.

ادلب:

– تحدث “المرصد السوري المعارض” عن وقوع اشتباكات بين مسلحي “هيئة تحرير الشام” ومسلحين ينتمون لداعش في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، ترافقت مع تفجير أحد المسلحين المنتمين لداعش لحزامه الناسف، وذلك على خلفية مداهمة “الهيئة” أحد مقرات المسلحين في المدينة، وأشار “المرصد” إلى أن الهيئة ألقت القبض على 4 من المسلحين المنتمين لداعش.

– أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة في شارع الأربعين بمدينة ادلب.

المشهد العام:

محلياً:

– أعلن كل من رئيس مقر التنسيق المشترك الروسي _السوري بشأن عودة اللاجئين، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، أن روسيا وسوريا تدعوان للسماح لممثلي الأمم المتحدة والهلال الأحمر والسلطات السورية بدخول مخيم الركبان على الحدود السورية _الأردنية للتوزيع العادل للمساعدات الإنسانية.

وقال ميزينتسيف ومخلوف في بيان: “لا يمكن ضمان الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية إلا من خلال الوصول المباشر لممثلي الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري إلى المخيم، وهم الذين يمكنهم على الأرض تحديد الخطوات المستقبلية لإنقاذ قاطني المخيم”.

وأضاف البيان، “صرح الجانبان الروسي والسوري مرارا وتكرارا أنهما لا يعترضان على المساعدات الإنسانية إذا كان الحديث عن المواطنين السوريين العاديين. ومع ذلك، فإن تجربة القوافل الإنسانية الأولى والثانية، اللتان تمتا تحت رعاية الأمم المتحدة، أظهرت أن قسما كبيرا من الغذاء والضروريات الأساسية المخصصة للاجئين في مخيم الركبان يقع في أيدي المسلحين”.

وفقا لروسيا وسوريا، يجب على المجتمع الدولي التأثير على الولايات المتحدة من أجل الانسحاب السريع لقوات الاحتلال، التي تدعم المسلحين، من أراضي المنطقة.

كما أشار ميزينتسيف، ومخلوف، الى أن نقل اللاجئين من مخيم الركبان يجري بصورة بطيئة جدا، وأن الولايات المتحدة تسعى للإبقاء عليهم كدروع بشرية.

وأوضح البيان، “يدّعون رعاية السوريين، في حين يسعى الأميركيون للإبقاء على سكان مخيم الركبان كدروع بشرية من أجل الاحتلال غير القانوني مستقبلا لمنطقة التنف، ومواصلة تزويد الجماعات المسلحة التي تقع تحت سيطرتهم بالأغذية التي توفرها القوافل الإنسانية”.

ـ أعلن مركز المصالحة ورصد تحركات اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، عن عودة 828 شخصاً الى الجمهورية العربية السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية من الدول الأجنبية وبينهم، 317 شخصاً (95 إمرأة و162 طفلاً) عبر معابر جديدة يابوس وتلكلخ من لبنان، وعبر معبر نصيب 511 شخصاً (153 امرأة و261 طفلا) من الأردن.

ولفت المركز الى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية عاد 52 شخصاً إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا.

دولياً:

– أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عما إذا كان مسؤول داعش “أبوبكر البغدادي”، حي أم لا، وأن الاستخبارات الروسية ليس لديها الفيديو الذي يذاع للمرة الأولى خلال خمس سنوات.

وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال عما إذا كان هناك أية معلومات لدى الاستخبارات الروسية بشأن الفيديو وعما إذا كانت تعرف إذا كان حيا أم لا: “لا أملك مثل هذه المعلومة. لا أعرف”.

– دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مباحثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة القرغيزية اللواء رايم بردي دويشنبييف في بيشكيك، لاستخدام الدرونات وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة في مراقبة حدود ومناطق أفغانستان، التي صارت محجا لفلول الإرهابيين الفارين من سوريا والعراق.

وقال شويغو: “يجب إدراك حقيقة أننا نحتاج لبذل جهود مشتركة باستخدام التكنولوجيات الحديثة، وبينها الطائرات بدون طيار، لمراقبة الحدود ورصد تنقلات العصابات الإرهابية في أفغانستان”.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن هذه التدابير عند حدود بعض الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تمليها ضرورة التصدي للمخاطر الإرهابية المتنامية في المنطقة، التي صارت محجا للدواعش الفارين من سوريا والعراق.

– قال مصدر غربي مطلع لـ “إندبندنت عربية”: إن “سوريا طلبت إطلاق سراح أجنبي أدين بالتجسس لصالح إيران في “إسرائيل”، وآخر أدين بالتخابر لصالح حزب الله”، وأضاف المصدر “أن إسرائيل رفضت ذلك وأصرت على إطلاق سراح سوري وفلسطيني سوري رغم الضغط الروسي بهذا الاتجاه”.

وأكد المصدر أن اتصالات جارية بين الجانبين الروسي و”الإسرائيلي” بشأن استمرار الجهود لإعادة رفات “جنود”، ويهود آخرين من سوريا ولبنان، ومن بين الأسماء المطروحة الملاح “رون أراد”، والجاسوس الشهير “ايلي كوهن”.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها “إندبندنت عربية” أن تقدماً ما حصل في موضوع الملاح “رون اراد” الذي أسرته في حينه حركة أمل عام 1986، عندما أسقطت طائرته فوق الأراضي اللبنانية، ثم تم نقله من فصيل لآخر حتى ضاعت آثاره، ولم يعثر عليه أو على رفاته حتى الآن.

وتتناقل وسائل إعلام أجنبية، عربية و”إسرائيلية” أنباء عن قرب تسليم رفات “ايلي كوهن” لـ “إسرائيل”، الأمر الذي نفاه المصدر وقال إن الموضوع لا يزال قيد البحث من الجانب الروسي ولم تُبلَّغ “إسرائيل” حتى الساعة بأي معلومة عن الأمر.

– رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الطعن المقدم من رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك (49 عاما)، وثبتت عليه حكما بالمؤبد صدر من محكمة استئناف أبو ظبي.

وأدانت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية، المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهما بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، وذكرت لائحة الاتهام أن “المذكور جمع أموالا في الإمارات وأرسلها إلى تنظيمي جبهة النصرة و”حركة أحرار الشام” المسلحين اللذين ينشطان في سوريا”.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن “المتهم نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك باسم “ALI Ozturk Mehmet”، دون الحصول على ترخيص رسمي، وروج من خلاله لأفكار “الجبهتين” المسلحتين وجمع أموالا وتبرعات مالية نقدية وأرسلها لهما عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات”.

– تظاهر نحو ثلاثين شخصاً من أقارب مسلحين ألمان في تنظيم داعش يوم أمس، أمام وزارة الخارجية في برلين للمطالبة بإعادة نساء وأطفال محتجزين في سوريا.

وطالب هؤلاء الحكومة بالتواصل مع “القوات الكردية” التي تحتجز أرامل وأبناء مسلحين من داعش لقوا مصرعهم.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن نحو 59 من أبناء المسلحين الألمان كانوا موجودين في أواخر آذار في سوريا.

ورأى وزير الداخلية هورست شيهوفر حينها أنهم “ضحايا”، وأكد أنه يجب وضع الأطفال، إذا كانوا قد تطرّفوا، تحت رعاية وكالة خاصة لكن “لن يتم سجنهم”.

أما بشأن سوريا، فقد أكد وزير الخارجية الألماني لـ “فرانس برس” في شباط أنه على علم باحتجاز مواطنين ألمان في شمال البلاد، لكن المساعدة القنصلية صعبة منذ إغلاق ألمانيا سفارتها في دمشق في 2012.

وتقول الداخلية الألمانية إن 66 مسلحاً ألمانياً في تنظيم داعش، تحتجزهم حالياً “قسد”.

المصدر: الاعلام الحربي