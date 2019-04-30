وزير الخارجية الأميركي محرضاً الفنزويليين: ندعم “دعوة” زعيم المعارضة لإنهاء حكم مادور – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2019 - 18:32
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الحكومة بدأت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 في قصر بعبدا على أن تعقد الجلسة الثانية الأربعاء في السراي
وزير المال: لم يحصل أي نقاش حول إلغاء رواتب لمتقاعدين أو موظفين أو عسكريين وهناك تفاؤل بإقرار الموازنة بسرعة
الرئيس عون: لإعادة النظر بهيكلية الإدارات والمؤسسات العامة لمواكبة التطور والإسراع بمكننة إدارات الدولة
وحدة النقابات في حزب الله: على الحكومة أن تتابع بجد قضايا العمال والحفاظ على مكتسباتهم وكل التأمينات الاجتماعية لهم
رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح: الأزمة الحالية تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر
آلاف الطلاب تظاهروا وسط العاصمة الجزائرية مطالبين مجدداً برحيل "رموز النظام" بمن فيهم الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء
المجلس العسكري الانتقالي في السودان يقول إنه لا يعارض الاعتصام القائم منذ 6 نيسان / أبريل أمام مقره في الخرطوم
مسؤول سوداني: الفريق عبد الفتاح البرهان سيترأس المجلس المشترك مع المدنيين الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي
الحكومة الفنزويلية تعلن إحباط محاولة انقلاب صغيرة قام بها عسكريون بالتعاون مع معارضين يمينيين
وزير الإعلام الفنزويلي: محاولة الانقلاب أطلقها زعيم المعارضة خوان غوايدو في تسجيل مصور بقاعدة جوية في كراكاس
الخارجية الفنزويلية تحمل كولومبيا مسؤولية محاولة الانقلاب في البلاد وتقول إن كل المؤامرات ممولةٌ ومدعومة من بوغوتا
وزير الدفاع الفنزويلي: القوات المسلحة ثابتة في دفاعها عن الدستور وعن السلطات الشرعية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو
معسكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يدعو إلى تجمع شعبي أمام قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الروسي بعد أنباء عن محاولة الانقلاب في فنزويلا
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب يعتزم إدراج تنظيم الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية
الدفاع الروسية: كافة رادارات منظومة أس - 500 اجتازت بنجاح كل الاختبارات الأرضية وباتت جاهزة للإنتاج
كيان العدو يحتج على تصريحات سفير فرنسي سابق وصف فيها احتلال الضفة الغربية بأنه يرقى إلى "التمييز العنصري"
الشيخ روحاني: حصار واشنطن على نفطنا هو لخفض عائدات العملات الأجنبية ومواجهة ذلك هي بزيادة الإنتاج غير النفطي والتصدير
مصادر يمنية: إصابات مباشرة جراء استهداف القوة الصاروخية معسكر عاكفة التابع لقوى العدوان في نجران بصاروخ زلزال 1
لافروف: اتهامات بومبيو لموسكو بالتدخل في الانتخابات الأميركية لا أساس لها وغير مدعومة بأي معطيات وليست إيجابية
خبراء في قطاع السيارات: إنتاج السيارات سينهار إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق
سلطات سريلانكا تعلن التعرف على 42 أجنبياً من بين قتلى اعتداءات عيد الفصح التي وقعت في 21 نيسان / أبريل
نائب وزير العدل الأميركي الذي أشرف على التحقيق حول التدخل الروسي يقول إنه سيتخلى عن مهامه الشهر المقبل
صربيا وكوسوفو توافقان خلال قمة في برلين على استئناف المفاوضات بينهما بداية تموز / يوليو المقبل في باريس
الأمين العام لحزب الله يتحدث الخميس 2 أيار الساعة 5 عصرا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين في ثانوية الإمام المهدي (ع) الحدث
وزير الخارجية الأميركي محرضاً الفنزويليين: ندعم “دعوة” زعيم المعارضة لإنهاء حكم مادور
منذ 2 ساعة
30 April، 2019
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