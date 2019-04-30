وزير الخارجية الأميركي محرضاً الفنزويليين: ندعم “دعوة” زعيم المعارضة لإنهاء حكم مادور – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2019 - 18:32

وزير الخارجية الأميركي محرضاً الفنزويليين: ندعم “دعوة” زعيم المعارضة لإنهاء حكم مادور

منذ 2 ساعة 30 April، 2019
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