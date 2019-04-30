قائد الجيش استقبل الفرزلي

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، في مكتبه في اليرزةاليوم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد.

واستقبل قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية Vice Admiral James Malloy على رأس وفد مرافق في حضور السفيرة اليزابيث ريتشارد وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، خصوصا التعاون في مجال تدريب القوات البحرية وتجهيزها.

والتقى وفدا من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء المتقاعد عثمان عثمان، وجرى التداول في أحدث المستجدات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام