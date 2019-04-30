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April 30 2019 - 16:25

بيسكوف: بوتين اجتمع بأعضاء مجلس الأمن الروسي

منذ 1 ساعة 30 April، 2019
بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي اتصالاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ونتائج مباحثاته في بكين والوضع في فنزويلا”.

وقال بيسكوف الثلاثاء “تم خلال الاجتماع إيلاء الكثير من الاهتمام  للوضع في فنزويلا في ضوء الأخبار الواردة حول محاولة الانقلاب في هذا البلد”، وأضاف “كما أطلعهم بوتين على اتصالاته مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فلاديفوستوك والمباحثات المتعددة مع القادة الأجانب خلال زيارته الأخيرة إلى الصين”.

المصدر: سبوتنيك

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