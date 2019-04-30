مساعدات أميركية للاردن بقيمة 329 مليون دولار

وقع الأردن والولايات المتحدة الاميركية الثلاثاء إتفاقيات تقدم بموجبها واشنطن مساعدات لعمان بقيمة 329 مليون دولار كجزء من المساعدات الأميركية المقررة لعام 2018 والتي تفوق المليار دولار.

وقالت الحكومة الاردنية في بيان لها إن “وزيرة التخطيط الاردنية ماري قعوار ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس أيد) جيم بارنهارت وقعا الثلاثاء في جرش (51 كلم شمال عمان) على ثلاث إتفاقيات للمساعدات التنموية بقيمة 329 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2018”.

ولفت البيان الى ان “المساعدات توزعت على 265 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وبرامج في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمرأة والشباب و30 مليون دولار لتعزيز المساءلة الديمقراطية و34 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية