إسبانيا تعلن أنها لا تؤيد أي انقلاب عسكري في فنزويلا ( روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2019 - 16:26

إسبانيا تعلن أنها لا تؤيد أي انقلاب عسكري في فنزويلا ( روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 30 April، 2019
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