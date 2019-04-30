النائب عسيران : لحماية الطبقة العمالية من الاستغلال ولنعطها حقوقها العادلة

وجه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران “التحية الى العمال اللبنانيين في الاول من ايار قائلا: “اننا في هذا اليوم نوجه تحية اكبار ومحبة للعمال اللبنانيين، مقدرين الدور والجهود التي يبذلونها في ميادين عملهم في المصانع والمعامل والبلديات، وهم عصب الاقتصاد اللبناني لانهم يساهمون في تطوره وتقدمه ورفع شأنه”.

وتابع:”نرى لزاما علينا كسياسيين ان ندعم القوانين والتشريعات التي تساهم بدعم العامل اللبناني وتحسين ظروفه في العمل والحياة، وعلى الحكومة ان تقدر جهود عمال لبنان، والامام علي قال “اعط العامل حقه قبل ان يجف عرقه”، وعلينا جميعا ان نبادر الى حماية الطبقة العمالية في لبنان من الاستغلال وأن نعطيها حقوقها العادلة والمنصفة لتحصيل لقمة عيشها بكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية