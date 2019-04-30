 أردوغان: مشروع إنتاج طائرات إف 35 سيفشل من دون تركيا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن مشروع إنتاج الطائرات إف 35 الأميركية سيتعرض للفشل في حالة إقصاء تركيا، مشيرا إلى أن بلاده لا تقبل سياسة الإملاءات، وذلك في إطار ضغوط أميركية على أنقرة لوقف صفقة شراء منظومة صواريخ إس 400. وقال أردوغان في كلمته أمام معرض الصناعات الدفاعية بمدينة إسطنبول الثلاثاء، إن “تركيا لن تقبل أي إملاء في مجال الصناعات الدفاعية كما لم تقبلها في المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية”. وتابع “نتعرض لإملاءات بشأن مقاتلات إف- 35 وعزل تركيا عن مشروع مقاتلات إف- 35 سيؤدي إلى انهياره”، مشيرا إلى أن تركيا ” تقوم بتسريع الخطوات من اجل تصنيع مقاتلاتنا التي ستكون عماد قواتنا الجوية مستقبل”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية