وزير الخارجية العماني يستعرض مع نظيره اليوناني آفاق التعاون الثنائي

استعرض وزير الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي، مع نظيره اليوناني جورج كاتروغالوس، في مسقط الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تم التأكيد على رغبة البلدين في تطوير هذه العلاقات بما يرقى إلى مستوى التطلعات. وناقش الوزيران كذلك التطورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان العماني واليوناني، أهمية الحوار والتعاون من أجل إيجاد الحلول الدبلوماسية لقضايا المنطقة والعالم، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية